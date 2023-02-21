Фин-Аров Мойше Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Фин-Аров Йосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1911
Мать ребёнка: Фин-Аров Пая Израйлевна
Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
?.12.1912
Дочь: Царапкина Хася Михайловна
Мать ребёнка: Фин-Аров Пая Израйлевна
Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Фонарёв Абрам (Александр) Михайлович
Мать ребёнка: Фин-Аров Пая Израйлевна
Кобыща
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фин-Аров Пая Израйлевна
Смерть
Неизвестно