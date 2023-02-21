Фин-Аров Мойше Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фин-Аров Мойше Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Фин-Аров Йосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1911

Сын: Фонарёв Наум Михайлович

Мать ребёнка: Фин-Аров Пая Израйлевна

Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
?.12.1912

Дочь: Царапкина Хася Михайловна

Мать ребёнка: Фин-Аров Пая Израйлевна

Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Фонарёв Абрам (Александр) Михайлович

Мать ребёнка: Фин-Аров Пая Израйлевна

Кобыща
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фин-Аров Пая Израйлевна

Смерть
Неизвестно
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