Фонарёв Абрам (Александр) Михайлович
Место рожденияКобыща
Дата рождения08.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Отец: Фин-Аров Мойше Иосифович
Мать: Фин-Аров Пая Израйлевна
Кобыща
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонарёва Циля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Светлана Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно