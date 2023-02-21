Фонарёв Абрам (Александр) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонарёв Абрам (Александр) Михайлович

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Место рождения

Кобыща

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: Фин-Аров Мойше Иосифович

Мать: Фин-Аров Пая Израйлевна

Кобыща
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонарёва Циля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Светлана Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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