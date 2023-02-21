Фин-Аров (Рудавская) Пая Израйлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фин-Аров (Рудавская) Пая Израйлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудавский Израиль Сруль

Мать: Рудавская Рахиль

Рождение ребёнка
02.02.1911

Сын: Фонарёв Наум Михайлович

Отец ребёнка: Фин-Аров Мойше Иосифович

Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
?.12.1912

Дочь: Царапкина Хася Михайловна

Отец ребёнка: Фин-Аров Мойше Иосифович

Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Фонарёв Абрам (Александр) Михайлович

Отец ребёнка: Фин-Аров Мойше Иосифович

Кобыща
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фин-Аров Мойше Иосифович

Смерть
Неизвестно
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