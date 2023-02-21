Фин-Аров (Рудавская) Пая Израйлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудавский Израиль Сруль
Мать: Рудавская Рахиль
Рождение ребёнка
02.02.1911
Отец ребёнка: Фин-Аров Мойше Иосифович
Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
?.12.1912
Дочь: Царапкина Хася Михайловна
Отец ребёнка: Фин-Аров Мойше Иосифович
Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Фонарёв Абрам (Александр) Михайлович
Отец ребёнка: Фин-Аров Мойше Иосифович
Кобыща
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно