Царапкина (Фонарёва) Хася Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царапкина (Фонарёва) Хася Михайловна

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Место рождения

Черниговская губ., Украина

Дата рождения

?.12.1912

Дата смерти

28.11.2006

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1912

Отец: Фин-Аров Мойше Иосифович

Мать: Фин-Аров Пая Израйлевна

Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
17.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царапкин Семён Константинович

Москва, СССР
Развод
1939

Муж: Царапкин Семён Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царапкин Семён Константинович

Смерть
28.11.2006
Берлин
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