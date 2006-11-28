Царапкина (Фонарёва) Хася Михайловна
Место рожденияЧерниговская губ., Украина
Дата рождения?.12.1912
Дата смерти28.11.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1912
Отец: Фин-Аров Мойше Иосифович
Мать: Фин-Аров Пая Израйлевна
Черниговская губ., Украина
Рождение ребёнка
17.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царапкин Семён Константинович
Москва, СССР
Развод
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2006
Берлин