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Царапкин Семён Константинович

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Место рождения

Николаев

Дата рождения

05.05.1906

Дата смерти

17.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1906

Отец: Царапкин (царапко) Константин Иванович

Мать: Цапапкина Дарья Афанасьевна

Николаев
Рождение ребёнка
17.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царапкина Хася Михайловна

Москва, СССР
Развод
1939

Жена: Царапкина Хася Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царапкина Хася Михайловна

Смерть
17.09.1984
Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье клдб., 10-2-12
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