Царапкин Семён Константинович
Место рожденияНиколаев
Дата рождения05.05.1906
Дата смерти17.09.1984
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1906
Николаев
Рождение ребёнка
17.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царапкина Хася Михайловна
Москва, СССР
Развод
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1984
Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье клдб., 10-2-12