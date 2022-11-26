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Гофман Исаак Израйлевич

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Место рождения

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина

Дата рождения

14.01.1896

Дата смерти

26.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1896

Отец: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович

Мать: Гофман Эстер

Бракосочетание
12.01.1928

Жена: Теплицкая (Теплицкая) Сура Ривка (Софья) Евсеевна

Новая Одесса, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.03.1931

Сын: Гофман Евсей Исаакович

Мать ребёнка: Теплицкая (Теплицкая) Сура Ривка (Софья) Евсеевна

Похороны
06.12.1984
Смерть
26.12.1984

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