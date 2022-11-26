Гофман Исаак Израйлевич
Место рожденияНовая Одесса, Николаевская обл., Украина
Дата рождения14.01.1896
Дата смерти26.12.1984
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1896
Отец: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович
Мать: Гофман Эстер
Бракосочетание
12.01.1928
Новая Одесса, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.03.1931
Мать ребёнка: Теплицкая (Теплицкая) Сура Ривка (Софья) Евсеевна
Похороны
06.12.1984
Смерть
26.12.1984