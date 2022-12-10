Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гофман Ицхак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гофман) Сара

Мать ребёнка: Гофман Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гофман) Берта

Мать ребёнка: Гофман Эстер

Рождение ребёнка
14.01.1896

Сын: Гофман Исаак Израйлевич

Мать ребёнка: Гофман Эстер

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гофман Адольф

Мать ребёнка: Гофман Эстер

Рождение ребёнка
21.01.1900

Дочь: (Гофман) Клара

Мать ребёнка: Гофман Эстер

Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Гофман Моисей

Мать ребёнка: Гофман Эстер

Смерть
Неизвестно

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