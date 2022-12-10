Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гофман Ицхак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гофман) Сара
Мать ребёнка: Гофман Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гофман) Берта
Мать ребёнка: Гофман Эстер
Рождение ребёнка
14.01.1896
Мать ребёнка: Гофман Эстер
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гофман Адольф
Мать ребёнка: Гофман Эстер
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: (Гофман) Клара
Мать ребёнка: Гофман Эстер
Рождение ребёнка
20.01.1908
Сын: Гофман Моисей
Мать ребёнка: Гофман Эстер
Смерть
Неизвестно