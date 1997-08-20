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Гофман Моисей

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Место рождения

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина

Дата рождения

20.01.1908

Дата смерти

21.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1908

Отец: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович

Мать: Гофман Эстер

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
17.04.1936

Дочь: Придилайло Тамара

Мать ребёнка: Гофман Гитель

Одесса, Украина, СССР
Рождение ребёнка
31.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гофман Гитель

Одесса, Украина, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гофман Гитель

Смерть
21.10.1981
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