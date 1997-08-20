Гофман Моисей
Место рожденияНовая Одесса, Николаевская обл., Украина
Дата рождения20.01.1908
Дата смерти21.10.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1908
Отец: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович
Мать: Гофман Эстер
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
17.04.1936
Дочь: Придилайло Тамара
Мать ребёнка: Гофман Гитель
Одесса, Украина, СССР
Рождение ребёнка
31.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гофман Гитель
Одесса, Украина, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гофман Гитель
Смерть
21.10.1981