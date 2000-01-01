Гофман Эстер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГофман Эстер

Гофман Эстер

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1896

Сын: Гофман Исаак Израйлевич

Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
21.01.1900

Дочь: Клара

Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гофман Адольф

Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Гофман Моисей

Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович

Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта

Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сара

Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович

Смерть
Неизвестно
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close