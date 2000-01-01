Гофман Эстер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1896
Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: Клара
Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гофман Адольф
Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
20.01.1908
Сын: Гофман Моисей
Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта
Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сара
Отец ребёнка: Гофман Сруль (Израиль) Ицхакович
Смерть
Неизвестно
Новая Одесса, Николаевская обл., Украина