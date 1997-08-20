Гофман (Шлиферович) Гитель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофман (Шлиферович) Гитель

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Место рождения

Вознесенск, Николаевская обл., Украина

Дата рождения

19.08.1907

Дата смерти

20.08.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1907

Отец: Shliferovich Srul

Мать: ?

Вознесенск, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
17.04.1936

Дочь: Придилайло Тамара

Отец ребёнка: Гофман Моисей

Одесса, Украина, СССР
Рождение ребёнка
31.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гофман Моисей

Одесса, Украина, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гофман Моисей

Смерть
20.08.1997
Los Angeles, California, USA
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