Гофман (Шлиферович) Гитель
Место рожденияВознесенск, Николаевская обл., Украина
Дата рождения19.08.1907
Дата смерти20.08.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1907
Отец: Shliferovich Srul
Мать: ?
Вознесенск, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
17.04.1936
Дочь: Придилайло Тамара
Отец ребёнка: Гофман Моисей
Одесса, Украина, СССР
Рождение ребёнка
31.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гофман Моисей
Одесса, Украина, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гофман Моисей
Смерть
20.08.1997
Los Angeles, California, USA