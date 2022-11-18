Придилайло (Гофман) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Придилайло (Гофман) Тамара

Место рождения

Одесса, Украина, СССР

Дата рождения

17.04.1936

Дата смерти

10.08.1986

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1957 г.р.
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ИП
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Место
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Рождение
17.04.1936

Отец: Гофман Моисей

Мать: Гофман (Шлиферович) Гитель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Придилайло Борис Химович

Рождение ребёнка
15.04.1957

Сын: Придилайло Александр

Отец ребёнка: Придилайло Борис Химович

Рождение ребёнка
31.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Придилайло Борис Химович

Смерть
10.08.1986

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