Придилайло (Гофман) Тамара
Место рожденияОдесса, Украина, СССР
Дата рождения17.04.1936
Дата смерти10.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1936
Отец: Гофман Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1957
Сын: Придилайло Александр
Отец ребёнка: Придилайло Борис Химович
Рождение ребёнка
31.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Придилайло Борис Химович
Смерть
10.08.1986