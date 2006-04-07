Придилайло Борис Химович
Место рожденияПервомайск, Николаевская обл., Украина
Дата рождения03.09.1931
Дата смерти07.04.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Первомайск, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
15.04.1957
Сын: Придилайло Александр
Мать ребёнка: Придилайло Тамара
Одесса, Украина
Рождение ребёнка
31.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Придилайло Тамара
Одесса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Придилайло Тамара
Место жительства
Неизвестно
ул. Ицхака Рабина, 41-74
Смерть
07.04.2006