Придилайло Борис Химович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПридилайло Борис Химович

Придилайло Борис Химович

avatar

Место рождения

Первомайск, Николаевская обл., Украина

Дата рождения

03.09.1931

Дата смерти

07.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайск, Николаевская обл., Украина
Рождение ребёнка
15.04.1957

Сын: Придилайло Александр

Мать ребёнка: Придилайло Тамара

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
31.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Придилайло Тамара

Одесса
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Придилайло Тамара

Место жительства
Неизвестно
ул. Ицхака Рабина, 41-74
Смерть
07.04.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close