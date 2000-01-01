Клишина Эйдя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна
Отец ребёнка: Клишин Шмуль Лейзер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хая
Отец ребёнка: Клишин Шмуль Лейзер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клишин Шмуль Лейзер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клишин Авраам
Отец ребёнка: Клишин Шмуль Лейзер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клишин Яков
Отец ребёнка: Клишин Шмуль Лейзер
Смерть
Неизвестно