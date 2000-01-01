Клишина Эйдя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлишина Эйдя

Клишина Эйдя

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Отец ребёнка: Клишин Шмуль Лейзер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хая

Отец ребёнка: Клишин Шмуль Лейзер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клишин Шмуль Лейзер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клишин Авраам

Отец ребёнка: Клишин Шмуль Лейзер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клишин Яков

Отец ребёнка: Клишин Шмуль Лейзер

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close