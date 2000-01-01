Клишин Шмуль Лейзер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна
Мать ребёнка: Клишина Эйдя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клишин Авраам
Мать ребёнка: Клишина Эйдя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хая
Мать ребёнка: Клишина Эйдя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клишина Эйдя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клишин Яков
Мать ребёнка: Клишина Эйдя
Смерть
Неизвестно