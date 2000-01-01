Клишин Шмуль Лейзер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клишин Шмуль Лейзер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шляховецкая Бейла Шмуль-Лейзеровна

Мать ребёнка: Клишина Эйдя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клишин Авраам

Мать ребёнка: Клишина Эйдя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хая

Мать ребёнка: Клишина Эйдя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клишина Эйдя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клишин Яков

Мать ребёнка: Клишина Эйдя

Смерть
Неизвестно
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