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Фуното/Фонотова/ Афанасий Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

03.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Жена

Около 1867 г.р.
Около 1874 г.р.
Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1873

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Мать: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.03.1894

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Савва Афанастевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.02.1896

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.01.1898

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
12.05.1899

Жена: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.09.1904

Жена: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Фунотов/фонотов/ Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
17.03.1906

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
16.10.1907

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Фунотов/фонотов/ Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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