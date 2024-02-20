Фуното/Фонотова/ Афанасий Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения03.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
03.03.1873
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.03.1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.02.1896
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.01.1898
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
12.05.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Евфимия Артемьева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.09.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1905
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
17.03.1906
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
16.10.1907
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1911
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно