(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Александра Афанасьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения28.08.1900
Дата смерти11.08.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1900
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
11.08.1910
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/