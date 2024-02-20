Фунотова/Фонотова/ (Сеферова) Евфимия Артемьева
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти03.08.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
12.05.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
03.08.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - язва желудка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/