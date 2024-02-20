Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения05.10.1902
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1902
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Баркэт Степанида Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1943
Участие в ВОВ - пропал без вести