Фонотова Баркэт Степанида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова Баркэт Степанида Трофимовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1930

Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява/ Владимир Пантелеймонович

Отец ребёнка: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Фунотов Баркэт / Кучерява/ Илья Пантелемонович

Отец ребёнка: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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