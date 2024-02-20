Фонотова Баркэт Степанида Трофимовна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фунотов Баркэт / Кучерява / Пантелеймон Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно