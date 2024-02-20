Фуното / Фонотова /Тараш (Нетреба) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното / Фонотова /Тараш (Нетреба) Мария Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.
Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-224,запись о браке № 2, ГАДО,Ф - 426-1-6
Бракосочетание
09.11.1869

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-1 ,м/к-1869г лист-191,зап-14
Рождение ребёнка
14.04.1871

Дочь: Пичахчи Матрона Саввична

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.03.1873

Сын: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.02.1875

Дочь: Тохтамыш Александра Саввина

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.01.1877

Дочь: Анастасия Саввична

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.10.1878

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Саввич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Чекарамит София Саввична

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.02.1880

Дочь: Евдокия Саввична

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Саввия

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Саввия

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
24.05.1888

Дочь: Харитина Саввична

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
11.01.1893

Муж: Тараш Ефрем Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1893,лист-224,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
Неизвестно
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