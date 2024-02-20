Тараш Ефрем Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1849
Отец: Тараш Федор Константинович
Мать: Тараш Христина
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Бракосочетание
10.05.1870
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Екатерина Ефремовна
Мать ребёнка: Тараш Александра Антоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Тараш Олимпиада Ефремовна
Мать ребёнка: Тараш Александра Антоновна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
11.01.1893
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1893,лист-224,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
Неизвестно