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Тараш Ефрем Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Тараш Федор Константинович

Мать: Тараш Христина

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Бракосочетание
10.05.1870

Жена: Тараш Александра Антоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Екатерина Ефремовна

Мать ребёнка: Тараш Александра Антоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Тараш Олимпиада Ефремовна

Мать ребёнка: Тараш Александра Антоновна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
11.01.1893

Жена: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1893,лист-224,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
Неизвестно
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