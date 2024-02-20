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Фуното/Фонотов/Баркэт Василий Саввия

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

25.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Мать: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
25.01.1887
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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