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Фуното/Фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

15.04.1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Жена

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Мать: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
09.11.1869

Жена: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-1 ,м/к-1869г лист-191,зап-14
Рождение ребёнка
14.04.1871

Дочь: Пичахчи Матрона Саввична

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.03.1873

Сын: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.02.1875

Дочь: Тохтамыш Александра Саввина

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.01.1877

Дочь: Анастасия Саввична

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.10.1878

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Саввич

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Чекарамит София Саввична

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.02.1880

Дочь: Евдокия Саввична

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Саввия

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Саввия

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
15.04.1888
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - водянка
Рождение ребёнка
24.05.1888

Дочь: Харитина Саввична

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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