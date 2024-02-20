Фуното/Фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти15.04.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1842
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
09.11.1869
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-1 ,м/к-1869г лист-191,зап-14
Рождение ребёнка
14.04.1871
Дочь: Пичахчи Матрона Саввична
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.03.1873
Сын: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.02.1875
Дочь: Тохтамыш Александра Саввина
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.01.1877
Дочь: Анастасия Саввична
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.10.1878
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Чекарамит София Саввична
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.02.1880
Дочь: Евдокия Саввична
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1883
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
15.04.1888
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - водянка
Рождение ребёнка
24.05.1888
Дочь: Харитина Саввична
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /