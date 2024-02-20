Фуното/Фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти28.01.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1807
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1838
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
28.01.1866
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /