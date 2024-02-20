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Фуното/Фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

28.01.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1838

Жена: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
28.01.1866
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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