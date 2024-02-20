(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Анастасия Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

10.06.1865

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Мать: Фуното / Фонотова /баркэт Александра Лазарева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
10.06.1865
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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