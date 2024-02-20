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Фуното / Фонотова /Баркэт Александра Лазарева

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1838

Муж: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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