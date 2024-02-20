Фуното/Фонотов/Баркэт Афанасий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуното/Фонотов/Баркэт Афанасий Саввич

Фуното/Фонотов/Баркэт Афанасий Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1787

Дата смерти

Около 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: Фонотова Баркэт ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1807

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1827
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close