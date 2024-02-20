Фуното/Фонотов/Баркэт Афанасий Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения1787
Дата смертиОколо 1827
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Мать: Фонотова Баркэт ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1807
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1827
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /