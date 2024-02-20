Фуното/Фонотова/Баркэт Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/Баркэт Анастасия

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1807

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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