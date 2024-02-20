Фуното/Фонотова/Баркэт Анастасия
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1807
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1807
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно