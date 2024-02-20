Фуното/Фонотов/Баркэт Федор Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1844
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Калафат Вера Федоровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Федоровна
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Смерть
Неизвестно