Фуното/Фонотова/Баркэт Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/Баркэт Елена Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1844

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Калафат Вера Федоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Смерть
Неизвестно
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