Калафат (Фуното/Фонотова/Баркэт) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Фуното/Фонотова/Баркэт) Вера Федоровна

Место рождения

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Елена Федоровна

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Бракосочетание
01.05.1900

Муж: Калафат Василий Серафимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1900г. / зап.№ 6 /,Ф-426-1-8 / лист № 209 /
Рождение ребёнка
06.03.1901

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 29, / ГАДО - Ф-426-1-9, /стр.№ 9 /
Рождение ребёнка
16.04.1903

Сын: Калафат Шервари-Фуното/фонотова/ Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 22 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 153 /
Рождение ребёнка
03.10.1905

Сын: Калафат Шервари-Фуното/фонотова/ Федор Васильевич

Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 75 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 108 /
Рождение ребёнка
30.05.1908

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович

Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1908г. /запись № 40 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 79 /
Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: Домникия Васильевна

Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.05.1916

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович

Россия Донецкая обл.,.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1916г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-13 /стр.№ 10 /
Смерть
Неизвестно
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Похороны
Неизвестно
Россия Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
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