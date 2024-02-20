(Калафат Шервари-Фуното/Фонотова/) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калафат Шервари-Фуното/Фонотова/) Евдокия Васильевна

Место рождения

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /

Дата рождения

06.03.1901

Дата смерти

09.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1901

Отец: Калафат Василий Серафимович

Мать: Калафат Вера Федоровна

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 29, / ГАДО - Ф-426-1-9, /стр.№ 9 /
Смерть
09.05.1913
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Причина смерти: Болезнь-скарлатина | Николаевская церковь с.Новая Каракуба ,ГАДО - Ф-426-1-11, / стр.№ 134 /, м/к - 1913г./ зап.№ 16 /
Похороны
10.05.1913
Россия Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба , ГАДО - Ф-426-1-11,/стр.№ 134 /, м/к - 1913г./ зап.№ 16 /
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