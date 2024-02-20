Калафат Василий Серафимович
Место рожденияРоссия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Дата рождения13.05.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.05.1870
Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1870г. /запись № 210 / ГАДО - Ф-426-1-1 /стр.№ / 26 /
Крещение
20.05.1870
Николаевская церковь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО ф - 426-1-1/ стр.№ 210 / , м/к 1870г./ зап.№ 26 / | Восприемники: Павел Питахчи и Епифания Чекарамит
Бракосочетание
08.11.1895
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1895г./ зап.№ 19 /, ГАДО Ф-426-1-7 / стр.№ 96 /
Рождение ребёнка
27.09.1896
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Калафат Магдалина Семеновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1896г. /запись № 68 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 134 /
Бракосочетание
01.05.1900
Жена: Калафат Вера Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1900г. / зап.№ 6 /,Ф-426-1-8 / лист № 209 /
Рождение ребёнка
06.03.1901
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Калафат Вера Федоровна
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 29, / ГАДО - Ф-426-1-9, /стр.№ 9 /
Рождение ребёнка
16.04.1903
Сын: Калафат Шервари-Фуното/фонотова/ Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Калафат Вера Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 22 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 153 /
Рождение ребёнка
03.10.1905
Сын: Калафат Шервари-Фуното/фонотова/ Федор Васильевич
Мать ребёнка: Калафат Вера Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 75 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 108 /
Рождение ребёнка
30.05.1908
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Калафат Вера Федоровна
Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1908г. /запись № 40 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 79 /
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Домникия Васильевна
Мать ребёнка: Калафат Вера Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.05.1916
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Калафат Вера Федоровна
Россия Донецкая обл.,.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1916г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-13 /стр.№ 10 /
Военная служба
Неизвестно
Запасной ефрейтор
Смерть
Неизвестно
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Похороны
Неизвестно
Россия Донецкая Обл.,с.Красная Поляна /Новая Каракуба /