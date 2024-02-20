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(Калафат) Мария Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

27.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1896

Отец: Калафат Василий Серафимович

Мать: Калафат Магдалина Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1896г. /запись № 68 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 134 /
Смерть
Неизвестно
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