Калафат (Чуха) Акилина Афанасьевна
Место рожденияРоссия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти26.03.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Около 1843
Отец: Чуха Афанасий Лазарьевич
Мать: Чуха Феодора Федоровна
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Бракосочетание
06.10.1863
Новокаракубская Николаевская церковь
ГАДО ф-426-1-1/лист № 18 / , м/к 1863г./ зап.№ 28 /
Рождение ребёнка
08.12.1866
Сын: Калафат Спиридон Серафимович
Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич
с.Новая Каракуба / Красная Поляна / Донецкая обл. Россия
ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 92 /, Николаевская церковь м/к 1866г./ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
01.11.1867
Сын: Калафат Степан (Стефан) Серафимович
Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
ГАДО ф-426-1-1 / лист № 121 / , м/к 1867г./ зап.№ 39 / Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.05.1870
Сын: Калафат Василий Серафимович
Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич
Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1870г. /запись № 210 / ГАДО - Ф-426-1-1 /стр.№ / 26 /
Рождение ребёнка
03.10.1872
Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
м/к 1872г. / зап.№ 41 /, ГАДО ф - 426-1-1 / лист № 284 /
Рождение ребёнка
01.06.1875
Дочь: Кирякулова Василиса Серафимовна
Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО ф - 426-1-2 / лист № 102 / , м/к 1875г./ зап.№ 19 / .Николаевская церковь
Рождение ребёнка
09.04.1878
Сын: Калафат Лазарь Серафимович
Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1875г. /запись № 8 / ГАДО - Ф-426-1-3 /стр.№ / 94 /
Рождение ребёнка
07.11.1880
Сын: Калафат Михаил Серафимович
Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1880г. /запись № 41 / ГАДО - Ф-426-1-3 /стр.№ / 209 /
Рождение ребёнка
03.07.1883
Сын: Калафат Павел Серафимович
Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 25 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 110 /
Смерть
26.03.1908
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Причина смерти: Естественная смерть/старость / | Николаевская церковь с.Новая Каракуба , ГАДО - Ф-426-1-11,/стр.№ 117 /, м/к - 1908г./ зап.№ 14 /
Похороны
27.03.1908
Россия Донецкая обл.с Красная Поляна / Новая Каракуба /Новая Каракуба
ГАДО Ф-426-1-11, стр № 117 /, м/к 1911г. зап.№ 14
Рождение ребёнка
06.06.1909
Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1909г. /запись № 47 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 154 /