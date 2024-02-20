Кирякулова (Калафат) Василиса Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякулова (Калафат) Василиса Серафимовна

Место рождения

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.05.1875
Николаевская церковь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО ф - 426-1-2 / лист № 102 , м/к 1875г / зап.№ 19 /. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Павел Иванович Пичахчи и Матрония Ивановна Чекаромитова.
Рождение
01.06.1875

Отец: Калафат Серафим Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО ф - 426-1-2 / лист № 102 / , м/к 1875г./ зап.№ 19 / .Николаевская церковь
Бракосочетание
Около 1891

Муж: Кирякулов Георгий Николаевич

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евдокия Георгий

Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кириакия Георгиевна

Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1907

Дочь: София Георгиевна

Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Мариупольский уезд Екатеринославской губ., с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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