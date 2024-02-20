Кирякулова (Калафат) Василиса Серафимовна
Место рожденияРоссия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Крещение
02.05.1875
Николаевская церковь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО ф - 426-1-2 / лист № 102 , м/к 1875г / зап.№ 19 /. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Павел Иванович Пичахчи и Матрония Ивановна Чекаромитова.
Рождение
01.06.1875
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО ф - 426-1-2 / лист № 102 / , м/к 1875г./ зап.№ 19 / .Николаевская церковь
Бракосочетание
Около 1891
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евдокия Георгий
Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кириакия Георгиевна
Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1907
Дочь: София Георгиевна
Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Кирякулов Георгий Николаевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Мариупольский уезд Екатеринославской губ., с.Новая Каракуба / Красная Поляна /