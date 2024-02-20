Кирякулов Георгий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1871
Отец: Кирякулов Николай
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Около 1891
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евдокия Георгий
Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кириакия Георгиевна
Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1907
Дочь: София Георгиевна
Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Акилина Георгиевна
Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1943