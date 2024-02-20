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Кирякулов Георгий Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Кирякулов Николай

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Около 1891

Жена: Кирякулова Василиса Серафимовна

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евдокия Георгий

Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кириакия Георгиевна

Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1907

Дочь: София Георгиевна

Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Акилина Георгиевна

Мать ребёнка: Кирякулова Василиса Серафимовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1943
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