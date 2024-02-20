Калафат Степан (Стефан) Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат Степан (Стефан) Серафимович

Место рождения

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /

Дата рождения

01.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1867

Отец: Калафат Серафим Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
ГАДО ф-426-1-1 / лист № 121 / , м/к 1867г./ зап.№ 39 / Николаевская церковь
Крещение
08.11.1867
Николаевская церковь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО ф -426-1-1 / лист № 121 / , м/к 1867г./ зап.№ 39 /. | Восприемники: Новокаракубские поселяне Пичахчи Павел Иванович и его сестра Матрона
Бракосочетание
30.10.1889

Жена: Калафат Пелагея Афанасьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1889г. / зап.№ 26 /, ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 29 /.
Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Феодора Стефановна

Мать ребёнка: Калафат Пелагея Афанасьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1900г. /запись № 6 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 171 /
Смерть
Неизвестно
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Похороны
Неизвестно
Россия Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
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