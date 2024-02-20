Калафат (Тохтамыш) Пелагея Афанасьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
30.10.1889
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1889г. / зап.№ 26 /, ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 29 /.
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Феодора Стефановна
Отец ребёнка: Калафат Степан (Стефан) Серафимович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1900г. /запись № 6 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 171 /
Смерть
Неизвестно