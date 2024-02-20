Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти25.12.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1843
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.11.1863
Сын: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1863
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Калафат Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.12.1873
Сын: Тохтамыш Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
25.12.1891
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-водянка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /