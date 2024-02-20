Тохтамыш Лазарь Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
23.09.1902
Жена: Тохтамыш Дарья Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.11.1904
Сын: Тохтамыш Андрей Лазаревич
Мать ребёнка: Тохтамыш Дарья Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.11.1906
Дочь: Елена Лазарева
Мать ребёнка: Тохтамыш Дарья Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.01.1910
Мать ребёнка: Тохтамыш Дарья Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно