Тохтамыш Афанасий Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1842
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.11.1863
Сын: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1863
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Калафат Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.12.1873
Сын: Тохтамыш Георгий Афанасьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно