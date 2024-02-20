Тохтамыш Василиса Юрьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти10.08.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1819
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1837
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Тохтамыш Юрий Константинович
Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Тохтамыш Георгий Константинович
Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Тохтамыш Афанасий Константинович
Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Тохтамыш Илья Константинович
Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Тохтамыш Андрей Константинович
Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Тохтамыш Савва Константинович
Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Саввин
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
10.08.1869
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь- чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /