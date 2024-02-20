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Тохтамыш Георгий Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Тохтамыш Константин Саввин

Мать: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
01.04.1864

Жена: Тохтамыш Елена Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Варвара Георгиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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