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(Тохтамыш) Вера Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

11.08.1864

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Тохтамыш Георгий Константинович

Мать: Тохтамыш Елена Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
11.08.1864
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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