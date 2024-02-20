Тохтамыш Юрий Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно