Тохтамыш Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш Юрий Константинович

Тохтамыш Юрий Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Тохтамыш Константин Саввин

Мать: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1880

Сын: Тохтамыш Николай Юрьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close