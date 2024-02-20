Калафат Лазарь Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат Лазарь Серафимович

Место рождения

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1878

Отец: Калафат Серафим Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1875г. /запись № 8 / ГАДО - Ф-426-1-3 /стр.№ / 94 /
Крещение
10.04.1878
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
ГАДО ф - 426-1-3 / лист № 94 , м/к 1875г / зап.№ 8 /. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Павел Иванович Пичахчи и Матрония Ивановна Пичахчиева
Бракосочетание
С 15.10.1900 по 1907

Жена: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1900г. / зап.№ 18 /,Ф-426-1-8 / лист № 212 /
Рождение ребёнка
17.05.1901

Сын: Калафат Серафим Лазарьевич

Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 34 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 14 /
Рождение ребёнка
03.09.1903

Дочь: Чекарамит Акилина Лазаревна

Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 707/ ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 169 /
Рождение ребёнка
13.10.1905

Сын: Калафат Николай Лазаревич

Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 78 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 108 /
Рождение ребёнка
09.12.1906

Сын: Калафат Спиридон Лазаревич

Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 94 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 184 /
Рождение ребёнка
12.12.1908

Сын: Калафат Стефан Лазарьевич

Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна

Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1908г. /запись № 87 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 99 /
Бракосочетание
С 20.05.1909

Жена: Калафат Варвара Соломоновна

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1909г./ зап.№ 14 /, ГАДО Ф-426-1-11 / стр № 185 /
Рождение ребёнка
19.07.1910

Дочь: Екатерина Лазарьевна

Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1910г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 309 /
Рождение ребёнка
14.10.1911

Дочь: Аянот Вера Лазаревна

Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 309 /
Рождение ребёнка
07.01.1914

Дочь: Аянот Любовь Лазаревна

Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна

Россия Донецкая обл., с. Красная поляна / Новая Каракуба /
Рождение ребёнка
1918

Сын: Калафат Павел Лазарьевич

Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна

Украина Сталинская обл.с.Новая Каракуба ст.Зайчатовка
Рождение ребёнка
17.05.1920

Дочь: Тараш Мария Лазаревна

Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна

Смерть
Неизвестно
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