Калафат Лазарь Серафимович
Место рожденияРоссия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.04.1878
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1875г. /запись № 8 / ГАДО - Ф-426-1-3 /стр.№ / 94 /
Крещение
10.04.1878
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
ГАДО ф - 426-1-3 / лист № 94 , м/к 1875г / зап.№ 8 /. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Павел Иванович Пичахчи и Матрония Ивановна Пичахчиева
Бракосочетание
С 15.10.1900 по 1907
Жена: Калафат Мария Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1900г. / зап.№ 18 /,Ф-426-1-8 / лист № 212 /
Рождение ребёнка
17.05.1901
Сын: Калафат Серафим Лазарьевич
Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 34 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 14 /
Рождение ребёнка
03.09.1903
Дочь: Чекарамит Акилина Лазаревна
Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 707/ ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 169 /
Рождение ребёнка
13.10.1905
Сын: Калафат Николай Лазаревич
Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 78 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 108 /
Рождение ребёнка
09.12.1906
Сын: Калафат Спиридон Лазаревич
Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 94 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 184 /
Рождение ребёнка
12.12.1908
Сын: Калафат Стефан Лазарьевич
Мать ребёнка: Калафат Мария Николаевна
Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1908г. /запись № 87 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 99 /
Бракосочетание
С 20.05.1909
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1909г./ зап.№ 14 /, ГАДО Ф-426-1-11 / стр № 185 /
Рождение ребёнка
19.07.1910
Дочь: Екатерина Лазарьевна
Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1910г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 309 /
Рождение ребёнка
14.10.1911
Дочь: Аянот Вера Лазаревна
Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 309 /
Рождение ребёнка
07.01.1914
Дочь: Аянот Любовь Лазаревна
Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна
Россия Донецкая обл., с. Красная поляна / Новая Каракуба /
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна
Украина Сталинская обл.с.Новая Каракуба ст.Зайчатовка
Рождение ребёнка
17.05.1920
Дочь: Тараш Мария Лазаревна
Мать ребёнка: Калафат Варвара Соломоновна
Смерть
Неизвестно