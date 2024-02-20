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(Калафат) Екатерина Лазарьевна

Место рождения

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /

Дата рождения

19.07.1910

Дата смерти

14.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910

Отец: Калафат Лазарь Серафимович

Мать: Калафат Варвара Соломоновна

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1910г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 309 /
Смерть
14.12.1910
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - диарея
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