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Калафат (Чолпан) Мария Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

22.08.1880

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1880

Отец: Чолпан Николай Федорович

Мать: Чолпан Пелагея Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
С 15.10.1900 по 1907

Муж: Калафат Лазарь Серафимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1900г. / зап.№ 18 /,Ф-426-1-8 / лист № 212 /
Рождение ребёнка
17.05.1901

Сын: Калафат Серафим Лазарьевич

Отец ребёнка: Калафат Лазарь Серафимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 34 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 14 /
Рождение ребёнка
03.09.1903

Дочь: Чекарамит Акилина Лазаревна

Отец ребёнка: Калафат Лазарь Серафимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 707/ ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 169 /
Рождение ребёнка
13.10.1905

Сын: Калафат Николай Лазаревич

Отец ребёнка: Калафат Лазарь Серафимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 78 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 108 /
Смерть
1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
12.12.1908

Сын: Калафат Стефан Лазарьевич

Отец ребёнка: Калафат Лазарь Серафимович

Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1908г. /запись № 87 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 99 /
Похороны
Неизвестно
Россия Донецкая Обл.,с.Красная Поляна /Новая Каракуба /
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