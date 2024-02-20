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Калафат Павел Лазарьевич

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Место рождения

Украина Сталинская обл.с.Новая Каракуба ст.Зайчатовка

Дата рождения

1918

Дата смерти

19.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Калафат Лазарь Серафимович

Мать: Калафат Варвара Соломоновна

Украина Сталинская обл.с.Новая Каракуба ст.Зайчатовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калафат Лариса Харлампьевна

Военная служба
Неизвестно
Похороны
19.02.1944
Украина Днепропетровской обл.Широковской р-н юго-западная окр.с.Кривая Балка
ЦАМО Ф - 58-18002-339
Смерть
19.02.1944
Украина Днепропетровсой обл.,Широковского р-на с.Кривая Балка
Причина смерти: На войне | ЦАМО Ф - 58-18002-339
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